ГБР задержало сотрудника воинской части, собравшего «дань» на 1 млн грн

https://racurs.ua/n204306-gbr-zaderjalo-sotrudnika-voinskoy-chasti-sobravshego-dan-na-1-mln-grn.html

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Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру колишньому командиру дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих посадовцем, сягає щонайменше 1 млн грн.

Зловмисник фактично «продавав» відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування. Крім того, він вимагав гроші у військових, погрожуючи їм покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

Підлеглі, які потрапляли на «гачок» командира, розраховувалися з ним не лише грошима, а й послугами, купували йому побутову та комп’ютерну техніку, а також речі для дітей.

За оперативними даними, у 2023−2024 роках посадовець у такий спосіб «заробив» майже 1 млн грн.

Завдяки співпраці з військовослужбовцями працівники ДБР викрили зловмисника.