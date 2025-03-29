https://racurs.ua/n205173-rossiyskie-shahedy-atakuut-ukrainu-po-novoy-i-smertonosnoy-taktike-bild.html

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Країна-агресор росія застосовує нові методи атак для безпілотників.

Ударні БпЛА типу «Шахед» атакують українські міста за новою, раніше невідомою та ще більш смертоносною тактикою, ніж раніше. Загарбники вже не атакують дронами, як раніше один за одним з інтервалом у кілька хвилин. Про це пише німецьке видання Bild.

Тепер дрони-камікадзе збираються за кілька кілометрів від місць атаки на висоті 2−3 км, а потім усі разом атакують задану ціль.

Зазначається, що Сили оборони України наразі розробляє тактику протидії цій новій російській стратегії нападу. Однак ця інформація є секретною.

Нагадаємо, останніми днями російська федерація використовує ударні БпЛА типу «Шахед» для ударів по цивільній інфраструктурі. Так, 26 березня Харків перебував під масованою російською атакою. Постраждали 11 осіб, серед них — 14-річна дівчина.

А ввечері 28 березня та вночі 29 березня росія атакувала Україну: більше ніж 170 дронами, із них було понад 100 «шахедів». Масований удар було завдано по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині. Зокрема, внаслідок влучань по цивільній інфраструктурі в Дніпрі загинули четверо осіб, а 21 особа була поранена.