Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Контракт 18-24 – выплаты и льготы расширили на Нацгвардию и ГНСУ

Контракт 18−24 — выплаты и льготы расширили на Нацгвардию и ГНСУ

1 апр 2025, 17:40
999

Уряд розширив виплату 1 млн грн у межах проєкту «Контракт 18−24» для Нацгвардії та Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зокрема, учасники бойових дій у складі цих формувань також матимуть право на одноразову грошову винагороду. Раніше виплату могли отримати лише військові ЗСУ.

Крім цього, для військовослужбовців віком 18−25 років, які підписують контракт, спростили проходження медогляду, зокрема у психіатра.

Також відтепер перелік штатних посад для людей віком від 18−25 років затверджуватимуть Генштаб, Нацгвардія та Держприкордонслужба.

Раніше Третій армійський корпус ЗСУ долучився до проєкту «Контракт 18−24». Командувач Третього штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький заявив, що це стосується охочих служити на бойових посадах і це «правильна ініціатива».

Що поганого, що хлопець чи дівчина, яка у 18 років обрала військовий шлях, хоча її не змушує закон у цьому віці, чи у 20 років, почне його зі збільшеного курсу військової підготовки й отримає бонуси. Це нормально у XXI сторіччі давати людям бонуси за службу, — додав Білецький.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров