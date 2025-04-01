Контракт 18-24 – выплаты и льготы расширили на Нацгвардию и ГНСУ

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Уряд розширив виплату 1 млн грн у межах проєкту «Контракт 18−24» для Нацгвардії та Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зокрема, учасники бойових дій у складі цих формувань також матимуть право на одноразову грошову винагороду. Раніше виплату могли отримати лише військові ЗСУ.

Крім цього, для військовослужбовців віком 18−25 років, які підписують контракт, спростили проходження медогляду, зокрема у психіатра.

Також відтепер перелік штатних посад для людей віком від 18−25 років затверджуватимуть Генштаб, Нацгвардія та Держприкордонслужба.

Раніше Третій армійський корпус ЗСУ долучився до проєкту «Контракт 18−24». Командувач Третього штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький заявив, що це стосується охочих служити на бойових посадах і це «правильна ініціатива».