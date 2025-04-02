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Спикер Кремля подтвердил визит советника путина в Вашингтон
Спикер Кремля подтвердил визит советника путина в Вашингтонhttps://racurs.ua/n205273-spiker-kremlya-podtverdil-vizit-sovetnika-putina-v-vashington.htmlРакурс
Речник кремлівського диктатора владіміра путіна підтвердив візит радника Кіріла Дмітрієва до Вашингтона цього тижня, передає російське держагентство «РИА Новости».
Він також заявив, що плани Дональда Трампа відвідати Саудівську Аравію у травні нібито не повʼязані з путіним, а точної дати їхньої зустрічі поки немає.
Рот путіна Пєсков також написав, що «мораторій на обстріл енергетики» нібито триває і звинуватив Україну у його недотриманні.
Сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі рф вчергове обстріляла й пошкодила обʼєкти енергетики. За його словами, майже 4 тис. абонентів у двох областях залишалися без електропостачання через ці удари. Також війська рф від учорашнього дня застосували майже 50 керованих авіабомб по Сумщині.
Раніше стало відомо, що уряд США тимчасово зняв санкції з Дмітрієва, щоб видати йому візу для в’їзду в США. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
Також джерела CNN та Reuters повідомляють, що Дмітрієв цього тижня відвідає Вашингтон для зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. У лютому Дмитрієв брав участь у переговорах у Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні.
Це буде перший візит високопоставленого російського чиновника до США з початку повномасштабного вторгнення росіх в Україну.
Державний департамент США та Білий дім поки що не коментують цю інформацію. Сам Дмітрієв у соцмережі Х на пост про його візит до Вашингтона відповів: «Можливо».