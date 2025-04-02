Спикер Кремля подтвердил визит советника путина в Вашингтон

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Речник кремлівського диктатора владіміра путіна підтвердив візит радника Кіріла Дмітрієва до Вашингтона цього тижня, передає російське держагентство «РИА Новости».

Він також заявив, що плани Дональда Трампа відвідати Саудівську Аравію у травні нібито не повʼязані з путіним, а точної дати їхньої зустрічі поки немає.

Рот путіна Пєсков також написав, що «мораторій на обстріл енергетики» нібито триває і звинуватив Україну у його недотриманні.

Сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі рф вчергове обстріляла й пошкодила обʼєкти енергетики. За його словами, майже 4 тис. абонентів у двох областях залишалися без електропостачання через ці удари. Також війська рф від учорашнього дня застосували майже 50 керованих авіабомб по Сумщині.

Раніше стало відомо, що уряд США тимчасово зняв санкції з Дмітрієва, щоб видати йому візу для в’їзду в США. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Також джерела CNN та Reuters повідомляють, що Дмітрієв цього тижня відвідає Вашингтон для зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. У лютому Дмитрієв брав участь у переговорах у Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні.

Це буде перший візит високопоставленого російського чиновника до США з початку повномасштабного вторгнення росіх в Україну.

Державний департамент США та Білий дім поки що не коментують цю інформацію. Сам Дмітрієв у соцмережі Х на пост про його візит до Вашингтона відповів: «Можливо».