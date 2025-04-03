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Дональд Трамп ввел глобальные пошлины. Фото:
Трамп ввел глобальные пошлины для всех стран мира, но не россииhttps://racurs.ua/n205287-tramp-vvel-globalnye-poshliny-dlya-vseh-stran-mira-no-ne-rossii.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп запровадив масштабні мита на американський імпорт.
Мінімальна тарифна ставка у 10% діятиме вже з 5 квітня для всіх країн у списку. Взаємні тарифи, які є індивідуальними для кожної країни, набувають чинності з 9 квітня. Про це повідомив телеканал Fox News.
Я підпишу указ про взаємні мита по всьому світу. «Золотий вік Америки» повертається. На мою думку це один з найважливіших моментів в історії США, — наголосив американський президент.
Сполучені Штати запровадять 10% мито на весь імпорт, а також 25% мито на автомобілі іноземного виробництва. США також запроваджують нові мита на імпорт: 20% для ЄС, 34% для Китаю, 24% для Японії, 46% для В'єтнаму та 26% для Індії. Також вiдомо, що для України будуть діяти мінімальні мита в розмірі 10%.
А новий 34% тариф на Китай є доповненням до існуючих 20%. Це призведе до того, що загальний тариф становитиме 54%.
Додаткові мита запроваджуються для таких країн:
- Китай — 34%
- Європейський Союз — 20%
- В'єтнам — 46%
- Тайвань — 32%
- Японія — 24%
- Південна Корея — 25%
- Таїланд — 36%
- Швейцарія — 31%
- Індонезія — 32%
- Малайзія — 24%
- Камбоджа — 49%
- Велика Британія — 10%
- Південна Африка — 30%
- Бразилія — 10%
- Бангладеш — 34%
- Сінгапур — 10%
- Ізраїль — 17%
- Філіппіни — 17%
- Чилі — 10%
- Пакистан — 29%
- Шрі-Ланка — 44%
Мита, введені Трампом, оминули країну-агресора росію. Речниця Білого дому Каролін Левітт повідомила виданню Axios, що рф не була включена до митних списків через те, що санкції США вже «перешкоджають будь-якій значущій торгівлі». Також у митних списках відсутні білорусь, Куба та Північна Корея, бо вже існуючі мита та санкції для цих країн є занадто високими.
Нагадаємо, 1 квітня прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Вашингтон запропонує пільгові умови тим іноземним компаніям, які перенесуть виробництво до Сполучених Штатів Америки. Запровадження глобальних мит на імпорт до США у Білому домі назвали «Днем визволення Америки».
Джерело: Fox News, Axios