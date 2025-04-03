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Дональд Трамп запровадив глобальні мита. Фото:

Трамп запровадив глобальні мита для всіх країн світу, але не росії

3 кві 2025, 08:24
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Президент США Дональд Трамп запровадив масштабні мита на американський імпорт.

Мінімальна тарифна ставка у 10% діятиме вже з 5 квітня для всіх країн у списку. Взаємні тарифи, які є індивідуальними для кожної країни, набувають чинності з 9 квітня. Про це повідомив телеканал Fox News.

Я підпишу указ про взаємні мита по всьому світу. «Золотий вік Америки» повертається. На мою думку це один з найважливіших моментів в історії США, — наголосив американський президент.

Сполучені Штати запровадять 10% мито на весь імпорт, а також 25% мито на автомобілі іноземного виробництва. США також запроваджують нові мита на імпорт: 20% для ЄС, 34% для Китаю, 24% для Японії, 46% для В'єтнаму та 26% для Індії. Також вiдомо, що для України будуть діяти мінімальні мита в розмірі 10%.

А новий 34% тариф на Китай є доповненням до існуючих 20%. Це призведе до того, що загальний тариф становитиме 54%.

Додаткові мита запроваджуються для таких країн:

  • Китай — 34%
  • Європейський Союз — 20%
  • В'єтнам — 46%
  • Тайвань — 32%
  • Японія — 24%
  • Південна Корея — 25%
  • Таїланд — 36%
  • Швейцарія — 31%
  • Індонезія — 32%
  • Малайзія — 24%
  • Камбоджа — 49%
  • Велика Британія — 10%
  • Південна Африка — 30%
  • Бразилія — 10%
  • Бангладеш — 34%
  • Сінгапур — 10%
  • Ізраїль — 17%
  • Філіппіни — 17%
  • Чилі — 10%
  • Пакистан — 29%
  • Шрі-Ланка — 44%

Мита, введені Трампом, оминули країну-агресора росію. Речниця Білого дому Каролін Левітт повідомила виданню Axios, що рф не була включена до митних списків через те, що санкції США вже «перешкоджають будь-якій значущій торгівлі». Також у митних списках відсутні білорусь, Куба та Північна Корея, бо вже існуючі мита та санкції для цих країн є занадто високими.

Нагадаємо, 1 квітня прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Вашингтон запропонує пільгові умови тим іноземним компаніям, які перенесуть виробництво до Сполучених Штатів Америки. Запровадження глобальних мит на імпорт до США у Білому домі назвали «Днем визволення Америки».

Джерело: Fox News, Axios

Джерело: Ракурс


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