Биньямин Нетаньяху приехал в Венгрию. Фото:

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Ракурс

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прибув до Угорщини.

Нетаньягу приїхав до Угорщини разом із дружиною попри виданий проти нього ордер Міжнародного кримінального суду за підозрою у воєнних злочинах та злочинах проти людяності в Секторі Гази. Про візит міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький 3 квітня повідомив у Facebook.

Очікується, що Нетаньягу проведе зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та іншими високопосадовцями, а 6 квітня повернеться до Ізраїлю.

Тим часом «Суспільне» поінформувало, що Угорщина заявляє про вихід з Міжнародного кримінального суду на тлі візиту Нетаньягу до Будапешту. Угорщина є членом МКС і вона була зобов’язана арештувати Нетаньягу на своїй території.

Нагадаємо, у листопаді минулого року МКС видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Його та колишнього міністра оборони Йоава Галланта звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства — голодування як метод ведення війни, а також убивства, переслідування й інші нелюдські дії. У Гаазі вважають, що вони навмисно й свідомо позбавляли цивільне населення в Секторі Гази їжі, води, ліків, палива та електроенергії.

Ізраїльська сторона обурилася, що МКС поставив прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю разом із «мерзенними нацистськими монстрами» ХАМАСу. Ізраїль вважає це «історичною ганьбою».

Джерело: «Суспільне»