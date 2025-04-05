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Ракурс
Ночью БПЛА атаковали одного из основных производителей промышленной взрывчатки в россии

Ночью БПЛА атаковали одного из основных производителей промышленной взрывчатки в россии

5 апр 2025, 09:23
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Уночі на 5 квітня нібито БПЛА ЗСУ атакували промислове підприємство в Самарській області, почалася пожежа.

Унаслідок атаки в Чапаєвську сталася пожежа, проте про яке підприємство йдеться, невідомо.

У соцмережах пишуть, що ціллю був завод із виробництва вибухових речовин «Промсинтез» у Чапаєвську, який ЗСУ атакували 22 березня.

Видання Astra зазначає, що на сьогодні «Промсинтез» є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД.

У російському Міноборони заявили, що над територією РФ їхня ППО нібито збила 49 «українських» безпілотних літальних апаратів: над Воронезькою областю начебто збили 16 дронів, над Бєлгородською — 14.

По 6 БпЛА — над Курською та Самарською областями, три — над територією Республіки Мордовія.

По одному — над Брянською, Липецькою, Орловською, Пензенською областями.

Источник: Ракурс


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