Китай отклонил соглашение о продаже TikTok США после новых пошлин Трампа

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Bloomberg стверджує, що Китай відхилив угоду про продаж TikTok США після нових мит президента Дональда Трампа.

Зі слів джерела, після кількох місяців перемовин угоду з китайським власником TikTok ByteDance майже уклали. Пропозиція передбачала скорочення його частки до менш ніж 20%, аби застосунок у США не забороняли.

Але представники ByteDance попередили, що влада в Пекіні більше не даватиме свою згоду, допоки не почнуться переговори щодо мит, які «розгнівали» Китай. Після того, як Трамп увів проти Китаю 54% мито, Пекін обурився — і відкликав угоду.

Представники ByteDance заявили, що китайська влада більше не підтримає угоду без переговорів про мита.

Палата представників Конгресу США в березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok

Палата представників США представила законопроєкт про заборону соцмережі TikTokПалата представників США представила законопроєкт про заборону соцмережі TikTok у країні.

Сенат США схвалив допомогу Тайваню та Ізраїлю, а також заборону ТikТok і конфіскацію російських активів, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку.

Трамп збирався «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.

Трамп казав, що його адміністрація веде переговори з чотирма різними групами

Згодом американський президент заявив, що готовий знизити митні тарифи для Китаю, якщо вдасться укласти угоду про продаж TikTok.