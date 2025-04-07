Стало известно, почему США не ввели пошлины на импорт из россии. Фото:

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США не запровадили нові мита щодо рф через перемовини щодо припинення війни в Україні.

Однак те, що країна-агресор росія не потрапила до списку країн, які потрапили під нові американські тарифи не означає, що до рф ставитимуться інакше, як до інших країн. Про це директор національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт заявив в ефірі телеканалу ABC News.

Очевидно, що тривають переговори з росією та Україною, і я думаю, що президент ухвалив рішення не змішувати ці дві проблеми. Це не означає, що до росії ставитимуться інакше, ніж до будь-якої іншої країни, але росія є однією з небагатьох країн, на яку не поширюються ці нові тарифи, — зазначив він.

За словами Гассетта, наразі «не доречно вкидати щось нове в переговори просто посеред них». Посадовець додав, що росія «перебуває в розпалі переговорів щодо миру».

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив масштабні мита на весь американський імпорт. Мінімальна тарифна ставка у 10% діятиме вже з 5 квітня для всіх країн у списку. Взаємні тарифи, які є індивідуальними для кожної країни, набувають чинності з 9 квітня.

Раніше була заява, що Сполучені Штати не запровадили мита на імпорт товарів з росії, білорусі та КНДР, бо Америка не торгує з цими країнами, оскільки вони перебувають під санкціями.

Джерело: ABC News