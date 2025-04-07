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Ракурс
Трамп угрожает Китаю новыми пошлинами в 50%, если Пекин не отменит свои тарифы

Трамп угрожает Китаю новыми пошлинами в 50%, если Пекин не отменит свои тарифы

7 апр 2025, 19:15
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Президент України Дональд Трамп погрожує Китаю новими митами у 50%, якщо Пекін не скасує свої тарифи.

Зараз Китай обкладений 54-відсотковим митом. А якщо Трамп введе нові тарифи — китайські товари обкладатимуться 104% мита уже з 9 квітня.

Після того як США ввели свої тарифи, Китай наклав мита у відповідь. Але тепер Трамп каже, що за це накладатиме ще вищі мита, ніж були спочатку. А ще припинить усі перемовини та зустрічі, про які просив Китай.

2 квітня президент США Дональд Трамп фактично оголосив торгову війну всьому світу. Під його мита потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи росію, кндр, Кубу та білорусь, які вже обкладені санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Источник: Ракурс


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