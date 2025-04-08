На Лиманском направлении ухудшилась ситуация, фото: DeepState

https://racurs.ua/n205428-situaciya-na-limanskom-napravlenii-za-posledniy-mesyac-uhudshilas-66-ya-ombr.html

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На Лиманському напрямку за останній місяць погіршилася ситуація — росіяни кидають у бій велику кількість піхоти і застосовують багато дронів, зокрема і на оптоволокні.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на речницю 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Анастасію Блищик.

Ми можемо підтвердити, що останній місяць ситуація дійсно дуже погіршилася, — розповіли Блищик. — Росіяни тиснуть неймовірною кількістю піхоти, якої в них просто дуже багато. Це можуть бути як і великі піхотні групи, так і малі піхотні групи, які користуються погодними умовами. Вони все роблять для того, щоб вклинитися у наші бойові порядки, щоб забігти якнайшвидше в тил і наробити нам біди.

За її словами, українським оборонцям на Лиманському напрямку бракує людей, в той час як російські сили, попри великі втрати, швидко поповнюються новими солдатами:

За місяць лише бійці нашої бригади нанесли росіянам дуже великих втрат, зокрема чисельністю двох батальйонів. Проте росіяни не зупиняються. Через те що в них налагоджена оця система оперативного поповнення їхніх втрат, наступальний потенціал вони далі зберігають, і він не втрачається.

Дійсно на одного нашого піхотинця подекуди припадає 10 російських окупантів, — додала вона.

Наприкінці березня прес-служба ОСУВ «Хортиця» повідомляла, що російська армія посилила піхотні атаки на Лиманському напрямку, зосередивши зусилля на накопиченні живої сили. Тоді повідомлялося, що російські сили укомплектовані переважно добре навченими контрактниками.

Джерело: «Радіо Свобода»