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В Украину не завозили ядовитые авокадо
Госпродслужба опровергает сообщения о ядовитых авокадо в Украинеhttps://racurs.ua/n205432-gosprodslujba-oprovergaet-soobscheniya-o-yadovityh-avokado-v-ukraine.htmlРакурс
У мережі широко поширилися повідомлення щодо отруйного авокадо, який нібито завезли в Україну з Нідерландів.
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів не підтверджує цю інформацію. Про це сьогодні, 8 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
В інтернет мережі широко поширюється інформація щодо отруйного авокадо, який завезли в Україну з Нідерландів (країна походження — Перу).
На 08.04.2025Держпродспоживслужба не має офіційного підтвердження, що такий продукт реалізується на території України, — зазначив Ткачук.
Він додав, що за інформацією Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (RASFF), голландська сторона прийняла рішення не поширювати небезпечну продукцію. Наразі ця партія авокадо утилізована.
Раніше в інтернеті з’явилися повідомлення, що до України могли завезти з Нідерландів у яких міститься токсичний кадмій. Вони ґрунтувалися на відповідному звіті RASFF, у котрому Україна була вказано як одна з держав, котру попередили про небезпеку цієї партії.