Держпродспоживслужба спростовує повідомлення про отруйні авокадо в Україні

В Україну не завозили отруйні авокадо

https://racurs.ua/ua/n205432-derjprodspojyvslujba-sprostovuie-povidomlennya-pro-otruyni-avokado-v-ukrayini.html

Ракурс

У мережі широко поширилися повідомлення щодо отруйного авокадо, який нібито завезли в Україну з Нідерландів.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів не підтверджує цю інформацію. Про це сьогодні, 8 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

В інтернет мережі широко поширюється інформація щодо отруйного авокадо, який завезли в Україну з Нідерландів (країна походження — Перу). На 08.04.2025 Держпродспоживслужба не має офіційного підтвердження, що такий продукт реалізується на території України, — зазначив Ткачук.

Він додав, що за інформацією Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (RASFF), голландська сторона прийняла рішення не поширювати небезпечну продукцію. Наразі ця партія авокадо утилізована.

Раніше в інтернеті з’явилися повідомлення, що до України могли завезти з Нідерландів у яких міститься токсичний кадмій. Вони ґрунтувалися на відповідному звіті RASFF, у котрому Україна була вказано як одна з держав, котру попередили про небезпеку цієї партії.