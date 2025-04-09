В Донецкой области продолжается эвакуация семей с детьми из опасных населенных пунктов, фото: «Трибун»

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На підконтрольній території Донецької області є випадки, коли сім’ї з дітьми евакуювали по чотири рази, але вони все одно повертаються додому у небезпечні населені пункти.

Про це в телеетері заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє агентство «Укрінформ».

Є такі випадки, що в міста Покровськ, міста Мирноград, Костянтинівка, на жаль, батьки повертаються з дітьми. Є такі випадки, що ми по три, по чотири рази евакуйовували родини з дітьми, але вони все рівно між блокпостами приїжджають до своїх міст, — зазначив Філашкін.

Він наголосив, що робота в цьому напрямку триває, поліція працює в повному обсязі:

Разом з органами влади ми знаходимо такі родини, проводимо роботу і вкотре евакуюємо за межі області. Ті, хто евакуюються, отримають все — всі виплати, які надає держава, плюс виплачують кошти благодійні міжнародні організації. У хабах всі отримають медичну допомогу, інформаційну допомогу, все, що потрібно людині.

Але люди повертаються і більш за все туди, де їх будинки у приватному секторі, повертаються на городи, — додав Філашкін.

У населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація дітей, ще залишаються 185 родин, в яких виховуються 254 дитини.

Джерело: «Укрінформ»