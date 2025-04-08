Рашисты 4 апреля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, фото: Александр Вилкул

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Російський ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня став найбільш смертоносним від початку повномасштабної війни рф проти України, від якого загинули та постраждали діти.

Про це сьогодні, 8 квітня, під час засідання Ради Безпеки ООН заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Том Флетчер, повідомляє агентство «Укрінформ».

Управління Верховного комісара з прав людини в Україні, яке підтвердило багато жертв, повідомило, що це був найбільш смертоносний удар, який завдав шкоди дітям, від лютого 2022 року, — наголосив він.

Флетчер додав, що останніми тижнями продовжувалися атаки безпілотників, які спричиняли жертви серед цивільного населення, а також ураження житлових будинків, шкіл, дитячих майданчиків. Він зазначив, що, за даними української влади, лише минулого тижня в прифронтових областях загинули понад 90 цивільних.

За словами Флетчера, загалом УВКПЛ офіційно підтвердило вбивство щонайменше 12 тис. 910 цивільних, зокрема 682 дітей, а також поранення майже 30,7 тис. людей по всій Україні з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року.

Справжні втрати, ймовірно, є набагато більшими, — наголосив він.

Джерело: «Укрінформ»