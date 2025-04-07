Видео с камер наблюдения в ресторане опубликовано французское издание FRANCE 24 – атака на Кривой Рог

https://racurs.ua/n205400-video-vzryva-s-kamer-v-restorane-krivogo-roga-opublikovalo-france-24.html

Ракурс

росія збрехала про «ліквідацію 85 офіцерів НАТО» в ресторані у Кривому Розі, куди «прицільно» прилетів «Іскандер-М».

Про це свідчить відео вибуху з камер у ресторані RoseMarine (колишній «Магеллан»), яке опублікувало FRANCE 24.

Росіяни раніше заявили, що ракета була у фугасному, а не касетному спорядженні, а ресторан знищений, тому, мовляв, Україна його не показує, а діти і дорослі цивільні — лише «побічні жертви».

На відео є кадри зсередини ресторану у момент прильоту по житловому масиву в Кривому Розі. Неподалік від дитячого майданчика.

Насправді там був з’їзд працівників б’юті-індустрії та святкування дня народження.

На відео видно, що всередині військових — немає, НАТО — немає, фугасу — немає, лише летять уламки, а ресторан — стоїть. Надворі ж, за 70−100 метрів від ресторану, загинули 20 мирних людей, із них 9 дітей.