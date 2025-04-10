Приняли за украинский БПЛА — российская ПВО под Москвой обстреляла свой вертолет

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Ракурс

Російська протиповітряна оборона обстріляла свій гелікоптер прийнявши його за безпілотник.

Це сталося у ніч на 10 квітня у Московській області країни-агресорки.

Про це свідчать відео від місцевих жителів, які були опубліковані у телеграм-каналах та інших соцмережах.

На кадрах видно як вночі гелікоптер летить над населеним пунктом, а російські військові зенітним вогнем намагаються його збити.

Судячи з цих відео росіяни прийняли свій гелікоптер за ворожий безпілотник, бо саме у цей час регіони рф перебували під атакою дронів.

Все це відбувалося в районі підмосковного міста Наро-Фомінськ. Пропагандистські ресурси повідомляли про нібито збиття невідомого безпілотника.

Місцеві жителі повідомили, що о 22.30 за місцевим часом 9 квітня у Наро-Фомінську стався сильний вибух. Від оглушливого звуку в деяких районах міста спрацювала автомобільна сигналізація, а шибки у вікнах затремтіли.

Чи йшлося про цей гелікоптер, чи про справді дрон, наразі невідомо. У російських медіа на ранок 10 квітня не повідомляють про падіння чи випадкове збиття гелікоптера, що може свідчити, що літальний апарат дістався місця свого базування, пише «Мілітарний».

З огляду що у Московській області вночі тривала атака БпЛА, гелікоптер міг залучатися до їх перехоплення. Росіяни вже давно використовують таку практику.

Але цього разу нескоординованість сил ППО і авіації, призвела до спроби росіян збити свій літальний апарат.

Російське міноборони вранці заявили, що сили протиповітряної оборони вночі нібито знищили 42 українські безпілотники над Брянською, Калузькою, Курською, Білгородською, Орловською, Московською областями та анексованим Кримом.

Нагадаємо, що у липні минулого року в Калузькій області Росії розбився бойовий гелікоптер Ми-28, який полював за українськими безпілотниками, екіпаж загинув.