САП просит суд арестовать Насирова

Романа Насирова могут арестовать, фото: «Цензор.нет»

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Ракурс

​​Прокурор направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову.

Про це сьогодні, 11 квітня, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурор наполягає на зміні запобіжного заходу на більш суворий, а саме тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 75 млн грн, — вказано в повідомленні.

У САП нагадують, що екс-очільник ДФС та керівник Департаменту ДФС України обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що екс-голова ДФС, діючи в інтересах народного депутата України VIII скликання, особисто прийняв низку необґрунтованих та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».

Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн, — наголошують у САП.

9 квітня Насіров не з’явився до суду, його захисник подав клопотання про зупинення вказаного провадження у зв’язку з мобілізацією підзахисного.

Звертаємо увагу, що вказана справа перебуває на фінальному етапі розгляду — судових дебатах, після чого суд повинен винести вирок. Проте мобілізація одного з обвинувачених призведе до затягування справи, у підсумку він може уникнути відповідальності, — наголошують у САП.

Нагадаємо, вчора, 10 квітня, стало відомо, що у ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова. Військова служба правопорядку повідомила, що з цього приводу проводиться службове розслідування.