На «Рамштайне» без США партнеры обязались выделить Украине военную помощь более чем на 21 млрд евро

https://racurs.ua/n205497-na-ramshtayne-bez-ssha-partnery-obyazalis-vydelit-ukraine-voennuu-pomosch-bolee-chem-na-21-mlrd.html

Ракурс

На зустрічі у форматі «Рамштайн» партнери України зобовʼязалися виділити нову військову допомогу на понад 21 млрд євро.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав це «рекордним збільшенням військового фінансування для України».

Нову допомогу оголосили Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Естонія, Литва.

Найбільшим цьогорічним внеском є 4,5 млрд фунтів стерлінгів від Великої Британії, додав міністр Гілі.

Гілі також вважає, що 2025 рік є вирішальним для російсько-української війни. За його словами, першочерговим завданням для міністрів оборони країн Заходу є постачання термінової військової допомоги Україні.

Британський і німецький міністри оборони спільно головували на зустрічі групи у форматі «Рамштайн», в якому беруть участь 50 країн, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Міністр оборони США, які раніше головували на засіданнях групи, Піт Геґсет брав участь у засіданні в онлайн-форматі.

У рамках «Рамштайну» створили Коаліцію РЕБ.