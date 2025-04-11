Ракурсhttps://racurs.ua/
На «Рамштайні» без США партнери зобовʼязалися виділити Україні військову допомогу на понад 21 млрд євро
На «Рамштайні» без США партнери зобовʼязалися виділити Україні військову допомогу на понад 21 млрд євроhttps://racurs.ua/ua/n205497-na-ramshtayni-bez-ssha-partnery-zobov-yazalysya-vydilyty-ukrayini-viyskovu-dopomogu-na-ponad-21.htmlРакурс
На зустрічі у форматі «Рамштайн» партнери України зобовʼязалися виділити нову військову допомогу на понад 21 млрд євро.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав це «рекордним збільшенням військового фінансування для України».
Нову допомогу оголосили Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Естонія, Литва.