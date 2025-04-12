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Ракурс
Пилот истребителя F-16 Павел Иванов погиб во время выполнения боевого задания

Пилот истребителя F-16 погиб во время выполнения боевого задания

12 апр 2025, 14:44
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Загинув пілот винищувача F-16 Павло Іванов — він виконував бойове завдання.

У Повітряних силах повідомили, що це сталося 12 квітня. Павлу було 26 років. Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.

Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об'єктах. Українські пілоти працюють на максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них! — написали в Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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