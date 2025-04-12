Пілот винищувача F-16 Павло Іванов загинув під час виконання бойового завдання

Загинув пілот винищувача F-16 Павло Іванов — він виконував бойове завдання.

У Повітряних силах повідомили, що це сталося 12 квітня. Павлу було 26 років. Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.

Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об'єктах. Українські пілоти працюють на максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них! — написали в Повітряних силах.