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Ракурс
Пілот винищувача F-16 Павло Іванов загинув під час виконання бойового завдання

Пілот винищувача F-16 загинув під час виконання бойового завдання

12 кві 2025, 14:44
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Загинув пілот винищувача F-16 Павло Іванов — він виконував бойове завдання.

У Повітряних силах повідомили, що це сталося 12 квітня. Павлу було 26 років. Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.

Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об'єктах. Українські пілоти працюють на максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них! — написали в Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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