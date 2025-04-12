«Азов» в Торецке сумел отбиться от внезапного штурма своих позиций

https://racurs.ua/n205526-azov-v-torecke-sumel-otbitsya-ot-vnezapnogo-shturma-svoih-poziciy-video.html

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Бригада НГУ «Азов» в Торецьку зуміла відбитись від раптового штурму своїх позицій групою окупантів на техніці.

Противник вирішив штурмувати «азовців» на «буханках», «Нівах» і «УАЗіках».

Окупанти нашвидкуруч переобладнали свої легковики під штурмові машини і практично без бронезахисту попрямували до позицій Сил оборони на Торецькому напрямку.

Результат закономірний: групу штурмовиків розмотали, а потім дронами шукали недобитків по кущах та залишках будівель.

Нестача бронетехніки впливає на штурмові дії ЗС рф. Проте окупанти мають достатньо піхоти для продовження безглуздих «накатів» на позиції захисників.