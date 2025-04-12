«Азов» в Торецьку зумів відбитися від раптового штурму своїх позицій

https://racurs.ua/ua/n205526-azov-v-torecku-zumiv-vidbytysya-vid-raptovogo-shturmu-svoyih-pozyciy.html

Ракурс

Бригада НГУ «Азов» в Торецьку зуміла відбитись від раптового штурму своїх позицій групою окупантів на техніці.

Противник вирішив штурмувати «азовців» на «буханках», «Нівах» і «УАЗіках».

Окупанти нашвидкуруч переобладнали свої легковики під штурмові машини і практично без бронезахисту попрямували до позицій Сил оборони на Торецькому напрямку.

Результат закономірний: групу штурмовиків розмотали, а потім дронами шукали недобитків по кущах та залишках будівель.

Нестача бронетехніки впливає на штурмові дії зс РФ. Проте окупанти мають достатньо піхоти для продовження безглуздих «накатів» на позиції захисників.