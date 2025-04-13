Российские войска сменили тактику воздушных ударов, фото: Defence Express

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Російські війська протягом останніх тижнів скоригували свою тактику дальніх повітряних ударів по Україні.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що наприкінці березня та на початку квітня з’явилися повідомлення, що росіяни тримають безпілотники дальнього радіусу дії на великій висоті за кілька кілометрів від великих українських міст та інших цілей, перш ніж завдати синхронізованих ударів кількома безпілотниками:

українські джерела повідомили, що російські війська використовують безпілотники «Шахед» у максимально щільних формаціях, щоб перевантажити українські системи ППО. Вони концентрують групу з 10−15 безпілотників за межами міста перед тим, як завдати по ньому удару;

раніше російські війська запускали «шахеди» серіями хвиль по різних цілях щоночі;

зусилля, спрямовані на використання безпілотників у більш щільних формаціях, свідчать — російські війська вважають, що ця нова тактика більш ефективно долає українську систему ППО.

Також зазначається, що з кінця березня російські війська повернулись до більш типової схеми завдання ударів після тимчасового сплеску їх розмірів у середині лютого та на початку березня.