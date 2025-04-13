Россияне обстрелами повредили детское медучреждение в Херсоне и убили женщину

Россияне обстрелами повредили детское медучреждение. Фото: полиция

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Центральний район Херсону зазнав обстрілу з боку окупаційної армії росії.

Ворог обстріляв місто з артилерії у неділю, 13 квітня. Унаслідок атаки загинула 62-річна жінка. Також зазнав вибухової травми та осколкових поранень 47-річний чоловік, якого доправили до лікарні. Про це голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram.

Також загарбники пошкодили дитячий медичний заклад у місті. Постраждалих там немає, бо діти з батьками та медиками перебували в укритті.

В обласній військовій адміністрації поінформували, що минулої доби російські війська обстрілювали Херсон, Антонівку, Придніпровське, Степанівку, Зеленівку, Інженерне, Наддніпрянське, Садове. Окупанти пошкодили багатоповерхівку, два приватних будинки, будівлі гуртожитку, медзакладу, підприємства та автівки.

Також внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Нагадаємо, 13 квітня військові російської федерації завдала два ракетні удари по центру міста Суми. За останніми даними, унаслідок атаки 31 людина загинула, а 84 були поранені. Серед загиблих двоє дітей.