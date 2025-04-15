Раскол в команде Дональда Трампа возник из-за вопросов отношений с рф. Фото:

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Розкол у команді президента США Дональда Трампа виник через питання відносин із росією.

Кілька радників і членів команди американського президента намагаються змінити його позицію щодо рф в бік більш жорсткої. Так, державний секретар США Марко Рубіо та спецпредставник в Україні Кіт Келлог закликають Трампа бути більш скептичним. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Ці посадовці переконані, що рф не показала зацікавлення до реального припинення війни в Україні. Вони закликають президента бути обережним у відносинах з Кремлем.

Водночас спеціальний представник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який двічі літав до Москви на перемовини з російським диктатором володимиром путіним, упевнений, що рф готова до миру. Видання пише, що Трамп поділяє його думку.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що не буде вводити санкції проти росії після того, як її війська обстріляли Суми, унаслідок чого загинули 35 людей. Глава Білого дому зазначив, що він уже наклав санкції на газопровід «Північний потік-2» і зупинив його.

Нагадаємо, днями в Білому домі заявили, що дії України та рф у переговорах для завершення війни розчарували президента США Дональда Трампа. При цьому у США вважають, що мають «важелі впливу» в переговорах і збираються використати ці важелі.

Джерело: The Wall Street Journal