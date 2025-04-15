Агенты рф готовились взорвать авто ВСУ и здание полиции в Виннице. Фото: СБУ

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Російські агенти планували два вибухи у Вінниці.

СБУ затримала трьох агентів російсько Головного розвідувального управління Міноборони, які готувались підірвати авто ЗСУ та адмінбудівлю поліції. Зловмисники повинні були закласти саморобний вибуховий пристрій під військове авто. Дистанційно підірвати його мали росіяни за допомогою мобільного телефону. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У разі підриву військового авто з його власником агенти мали готувати новий теракт біля будівлі місцевого райвідділу поліції. Однак плани ворога було зірвано, а агентів — затримано.

Затриманими виявилися дві безробітні мешканки Київщини, а також 33-річний місцевий житель. Під час обшуку у них вилучили два СВП та мобільні телефони з доказами співпраці з російським ГРУ.

Зловмисникам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічний тюремний строк та конфіскація майна.

Нагадаємо, напередодні у Львівській області затримали «подвійного» російського агента, який одночасно працював на ФСБ та ГРУ. Поплічником ворога виявився інструктор Яворівського полігону і його завдання полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони