Россияне массированно ударили по Одессе

https://racurs.ua/n205609-rossiyane-massirovanno-udarili-po-odesse.html

Ракурс

Росіяни уночі 16 квітня атакували Одесу ударними безпілотниками.

За попередньою інформацією рятувальників, унаслідок атаки постраждали три людини. У місті пошкоджена цивільна інфраструктура.

Сильні вибухи в місті лунали близько першої години ночі, повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

За декількома адресами спалахнули пожежі — горіли житлові будинки, також пошкоджені складські приміщення. Попередньо, постраждали троє людей.

Вночі російські дрони атакували також Полтавщину.

Васлідок падіння уламків збитого БПЛА в Решетилівській громаді Полтавщини пошкоджено ЛЕП. Без світла залишилися два населені пункти. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Інформація про постраждалих не надходила.

Тим часом кількість загиблих внаслідок антаки на Кривий Ріг зросла.

У лікарні помер 23-річний хлопець, який був поранений після удару по місту 4 квітня. Кількість жертв тієї атаки збільшилася до 20 людей.

Увечері 4 квітня Росія атакувала Кривий Ріг ракетою. Серед загиблих — 9 дітей. Уже вночі росіяни били по місту ударними дронами, вбивши одну людину.