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Ракурс
Дроны атаковали еще одну российскую бригаду, ответственную за смертельный удар по Сумам

Дроны атаковали еще одну российскую бригаду, ответственную за смертельный удар по Сумам

16 апр 2025, 13:11
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Дрони атакували ще одну російську бригаду, відповідальну за смертельний удар по Сумах.

Місцеві жителі повідомляють, що була атакована 112-та гвардійська ракетна бригада (в/ч 03333). За відкритими даними, бригада дислокується у місті Шуя Іванівської області. На озброєнні має оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М».

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що ударів по Сумах двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М/KN-23» завдали розрахунки 112-ї та 448-ї бригад армії РФ.

У відео присутня обсценна лексика.

Источник: Ракурс


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