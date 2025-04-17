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Александр Сырский (слева), фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны уволили 16 кв. км на Покровском направлении — Сырскийhttps://racurs.ua/n205647-sily-oborony-uvolili-16-kv-km-na-pokrovskom-napravlenii-syrskiy.htmlРакурс
Російські загарбники не змінили свої плани — відтіснити підрозділи Збройних сил України за межі Донеччини і Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей.
Однак, задум ворога залишається нереалізованим. Про це сьогодні, 17 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами триденної роботи в операційній зоні військ ОТУ «Донецьк».
Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко. Дякую українським воїнам за мужність, стійкість і професіоналізм, — зазначив Сирський.
За словами Сирського, ОТУ «Донецьк» несе на собі основний тягар протистояння весняному наступу ворога та знищує його найкращі сили і засоби.
Зокрема, на Покровському напрямку, наші воїни щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника, завдають російським окупантам значних втрат, — розповів він.