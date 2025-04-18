Украина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых

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Ракурс

В Офісі президента розповіли деталі зустрічей із США та «коаліцією охочих» у Парижі.

Спершу українська делегація зустрілася з американською делегацією у складі держсекретаря Марко Рубіо та спецпредставників президента США Стівена Віткоффа та Кіта Келлога. Сторони провели «конструктивну й позитивну дискусію» щодо подальшого процесу досягнення «всеохопного, справедливого та стійкого миру». Домовилися підтримувати зв’язок, йдеться у повідомленні.

Пізніше обидві делегації зустрілися з представниками країн-учасниць «коаліції охочих»: Франції, Великої Британії та Німеччини.

Україна та США підписали меморандум, який закріплює намір укласти угоду про спільний видобуток українських корисних копалин, повідомила віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

У четвер про намір підписати такий меморандум у режимі онлайн повідомив журналістам президент Володимир Зеленський.

Свириденко написала у своєму фейсбуці, що документ «закріплює конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати та укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам».

За словами українського віце-прем'єра, «попереду — фіналізація тексту угоди та її підписання».

А далі — ратифікація парламентами, — зазначила Свириденко.

Вона розповіла, що у рамках угоди Київ та Вашингтон створять Фонд інвестицій у відновлення України.

Під час прес-конференції у четвер Зеленський заявив, що Україна не має наміру визнавати боргами допомогу, яку Києву надала адміністрація попереднього президента Джо Байдена.

Раніше Трамп наполягав, що угода про спільний видобуток українських корисних копалин має відшкодувати кошти, витрачені Вашингтоном на допомогу Києву. За словами Зеленського, підписання меморандуму про наміри було пропозицією США.

За даними преси, наприкінці березня, після того, як зірвалося підписання першої версії угоди про корисні копалини, США запропонували новий варіант договору, який багато хто в Україні вважав грабіжницьким. З того часу сторони ведуть переговори.

Далі текст угоди мають фіналізувати та підписати її. Після — угоду мають ратифікувати парламенти.