Американский конгрессмен-республиканец написал послание для путина на снаряде

https://racurs.ua/n205705-amerikanskiy-kongressmen-respublikanec-napisal-poslanie-dlya-putina-na-snaryade.html

Ракурс

Американський конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік написав послання для путіна на снаряді. ЗСУ допомогли з доставкою.

Фіцпатрік, який 17 квітня приїхав до України, був не лише у Києві, а й відвідав ділянку фронту поблизу кордону з росією.

Для мене була велика честь передати дуже «особисте» послання владіміру путіну з передової. Єдина інформація, яку можна повідомити, це те, що повідомлення було доставлено точно, — написав Фіцпатрік.

Він також закликав своїх колег не зменшувати допомогу Україні.

Місце, у якому ми зараз знаходимося, — це лише один приклад окупованої росією території. Це був шикарний ліс. Ось що роблять росіяни. Вони просто зрівнюють будівлі з землею, спалюють і знищують цивільні райони. Вони завалюють м’ясом, закидають артилерією, не рахуючись із втратами. Але хороша новина в тому, що (…) чоловіки і жінки української армії, так само, як і американські військові, мають дивовижний бойовий дух. Вони борються за демократію, вони борються за свою свободу. Ми всі в Америці повинні підтримувати їх. Я закликаю всіх моїх колег у Конгресі приїжджати на фронт. Не просто їхати в центр Києва, а провести час з цими чоловіками і жінками, які є втіленням наших бійців 1776 року (війни за незалежність США — ред.). Українці, так само, як і американці, люблять свою незалежність, і вони наполегливо борються, щоб її відвоювати, — додав він.

У березні в Конгресі Фіцпатрік, його колега-республіканець Майк Тернер і демократ Джеррі Коннолл представили резолюцію про невизнання анексії росією територій України.