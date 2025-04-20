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Прибытие Благодатного огня в Украину, фото: ГПСУ

Благодатный огонь прибыл в Украину в пасхальную ночь (ФОТО)

20 апр 2025, 12:09
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В Україну в великодню ніс прибув Благодатний вогонь, який традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового.

Першими його зустріли прикордонники пункту пропуску «Устилуг» на Волині. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що святиня прибула з Варшави, її привіз представник Волинської єпархії ПЦУ, а охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж.

З українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва, звідки він роз’їдеться по всій Україні — до церков, монастирів і парафій у різних регіонах. У багатьох храмах уже готуються до його зустрічі, щоб кожен охочий міг запалити свічку від цієї святині та донести її тепло до власного дому, — зазначають у ДПСУ.

Прибуття Благодатного вогню в Україну, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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