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Прибуття Благодатного вогню в Україну, фото: ДПСУ
Благодатний вогонь прибув в Україну у великодню ніч (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205715-blagodatnyy-vogon-prybuv-v-ukrayinu-u-velykodnu-nich-foto.htmlРакурс
В Україну в великодню ніс прибув Благодатний вогонь, який традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового.
Першими його зустріли прикордонники пункту пропуску «Устилуг» на Волині. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що святиня прибула з Варшави, її привіз представник Волинської єпархії ПЦУ, а охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж.
З українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва, звідки він роз’їдеться по всій Україні — до церков, монастирів і парафій у різних регіонах. У багатьох храмах уже готуються до його зустрічі, щоб кожен охочий міг запалити свічку від цієї святині та донести її тепло до власного дому, — зазначають у ДПСУ.