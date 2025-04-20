Прибуття Благодатного вогню в Україну, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n205715-blagodatnyy-vogon-prybuv-v-ukrayinu-u-velykodnu-nich-foto.html

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В Україну в великодню ніс прибув Благодатний вогонь, який традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового.

Першими його зустріли прикордонники пункту пропуску «Устилуг» на Волині. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що святиня прибула з Варшави, її привіз представник Волинської єпархії ПЦУ, а охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж.