Россияне за первую половину суток «перемирия» совершили 26 штурмовых действий — Зеленскийhttps://racurs.ua/n205718-rossiyane-za-pervuu-polovinu-sutok-peremiriya-sovershili-26-shturmovyh-deystviy-zelenskiy.htmlРакурс
На фронті починаючи з 10-ї години ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе, попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь росії.
Лише по FPV-дронах є збільшення у два рази з боку російської армії. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 20 квітня, повідомив президент України Володимир Зеленський після звіту головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.
Зазначається, що найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння.
За час із 00.00 до 12.00 відбулися вже 26 російських штурмових дій.
Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог, — наголосив Зеленський.