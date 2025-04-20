Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n205718-rossiyane-za-pervuu-polovinu-sutok-peremiriya-sovershili-26-shturmovyh-deystviy-zelenskiy.html

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На фронті починаючи з 10-ї години ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе, попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь росії.

Лише по FPV-дронах є збільшення у два рази з боку російської армії. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 20 квітня, повідомив президент України Володимир Зеленський після звіту головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Зазначається, що найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння.

За час із 00.00 до 12.00 відбулися вже 26 російських штурмових дій.