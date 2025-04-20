Семьи старших офицеров Черноморского флота рф покинули Севастополь. Фото:

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Сім’ї старших офіцерів Чорноморського флоту росії залишили Севастополь.

З території окупованого півострова поспіхом виїхали майже всі сім’ї старшого офіцерського складу ЧФ рф. Зараз у військових частинах флоту спостерігається паніка, бо на початку квітня надійшла директива «зверху» щодо застосування додаткових заходів безпеки на військових об'єктах Криму. Про це рух опору «АТЕШ» 20 квітня повідомив у Telegram.

Зазначається, що в бухтах Севастополя діють приховані патрулі з резервістів «БАРС» у цивільному одязі, також фіксується посилення охорони та спроби росіян сховати техніку. Також командування скасувало всі вихідні для загарбників.

Схоже, що росіяни почали виконувати директиву України щодо припинення договору про перебування Чорноморського флоту рф у Севастополі. Загалом і знадобилося кілька успішних ударів по військових судах, — зазначили в «АТЕШ».

Нагадаємо, у березні партизани інформували, що суднобудівна галузь в окупованому Криму зазнала повного занепаду, бо заводи, які раніше працювали на потреби російського флоту, перетворилися на склади та ремонтні майданчики. Причиною цьому успішні удари ЗСУ по об'єктах ворога на півострові.