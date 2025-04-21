Российские БПЛА 21 апреля атаковали предприятие в Черниговской области, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n205748-rossiyskie-bespilotniki-udarili-po-lesozagotovitelnomu-predpriyatiu-na-chernigovschine-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 21 квітня, вдень атакували безпілотниками лісозаготівельне підприємство в Семенівській громаді Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівщини.

Внаслідок вибухів пошкоджень зазнала будівля та територія підприємства — сталося загоряння даху та лісопродукції підприємства, яке загасили рятувальники. На щастя, люди не постраждали.

Поліцейські, які прибули на місце обстрілу, задокументували наслідки ворожої атаки. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).