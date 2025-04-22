Ватикан назвал дату похорон Папы Римского Франциска. Фото:

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Похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня.

Церемонія розпочнеться о 10.00 за місцевим часом заупокійною месою. Похоронну літургію очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів. Про це йдеться у заяві Ватикану.

У серед, 23 квітня, тіло понтифіка доставлять з каплиці у резиденції Санта-Марта до собору Святого Петра. Труна з тілом Франциска залишиться там до самого поховання, щоб віряни змогли з ним попрощатися.

Тим часом AFP із посиланням на джерела в ОПУ повідомило, що президент України Володимир Зеленський планує поїхати на церемонію прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

В Офісі президента очікують дату поховання Папи та готують візит президента до Риму та Ватикану на прощання з понтифіком, — сказало джерело.

Наразі відомо, що президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон візьмуть участь в церемонії.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер уранці 21 квітня у віці 88 років у своїй резиденції у Ватикані. Причиною смерті став інсульт і невідворотна відмова серця.

Джерело: AFP