Подозреваемому в ненадлежащей обороне Харьковщины генералу продлили арест - Галушкина прооперировали и его не было на суде

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22 квітня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для ексначальника ОТУ «Харків» генерала Юрія Галушкіна у вигляді тримання під вартою на 60 днів — до 20 червня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Галушкіна підозрюють у неналежній обороні під час наступу на північ Харківщини у 2024 році.

У коментарі журналістам адвокат Галушкіна Дмитро Круговий, повідомив, що 17 квітня генералові зробили операцію з видалення металоконструкцій, які були встановлені внаслідок переламу ключиці і відтоді він перебуває в палаті інтенсивної терапії.

Перше засідання мало відбутись в п’ятницю. Лікарі надали письмову відповідь, наскільки мені відомо зі слів слідчого, що він неспроможний брати участь ані по відеоконференції, ані особисто прибути в суд, — сказав він.

За словами адвоката засідання розпочалося 21 квітня і тривало до другої години ночі 22 квітня і після перерви продовжилося вранці.

Прокурор повідомив, що Галушкін перебуває у 12-й лікарні, привезти його не можуть, а включитись онлайн він не хоче. Адвокат заперечив заяву сторони обвинувачення і пояснив, що у генерала немає засобів для зв’язку.

За рішенням судді, секретар суду вирушив до лікарні, аби під'єднати генерала до засідання в онлайн-режимі.

Круговий зазначив, що за рішенням судді Галушкіна 21 квітня під'єднали через відеозв’язок до судового засідання, але він «ледь розмовляв і не розумів, що відбувається».

Потім Галушкін знепритомнів, але суддя не зупиняла засідання. Тривало воно майже до 2-ї ночі. Суддя оголосила перерву до сьогодні 9-ї ранку і постановила доставити Галушкіна до зали суду. Станом на ранок його не доставили. Засідання провели в закритому форматі, але знову оголосили перерву до 11:30, щоб за цей час з’ясувати стан Галушкіна і зрозуміти, чи може він брати участь в засіданні, — сказав адвокат.

20 січня Служба безпеки та Державне бюро розслідувань затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, через недбалість яких ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Серед них був бригадний генерал Галушкін (екскомандувач оперативно-тактичного управління «Харків»), генерал-лейтенант Артур Горбенко (екскомандир 125-ї (львівської) бригади територіальної оборони) та полковник Ілля Лапін (екскомандир 415-го батальйону 23 ОМБр).

21 січня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід бригадному генералу Юрію Галушкіну — тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень.