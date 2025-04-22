Выносят КАБами подъезды: по Константиновке уже прилетает из всех видов оружия

https://racurs.ua/n205770-vynosyat-kabami-podezdy-po-konstantinovke-uje-priletaet-iz-vseh-vidov-orujiya.html

Ракурс

По Костянтинівці у Донецькій області вже прилітає з усіх видів зброї.

Про це йдеться у репортажі журналіста Яна Доброносова з Костянтинівки.

Прилітають ракети, «смерчі», дрони, та fpv на оптоволоконні.

Забув ще касети. Ворог складає будинки цілими підʼїздами, — коментує Доброносов.

У відео голова Костянтинівсткого відділу поліції розповідає свою історію. Пан Дмитро народився в Горлівці, вимушено переїхав в Маріуполь, звідки теж вимушено переїхав на Донеччину. Його батька вбили так звані «ополченци». Тому це вже особиста образа на ворога.