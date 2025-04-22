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Ракурс
Выносят КАБами подъезды: по Константиновке уже прилетает из всех видов оружия

Выносят КАБами подъезды: по Константиновке уже прилетает из всех видов оружия

22 апр 2025, 17:59
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По Костянтинівці у Донецькій області вже прилітає з усіх видів зброї.

Про це йдеться у репортажі журналіста Яна Доброносова з Костянтинівки.

Прилітають ракети, «смерчі», дрони, та fpv на оптоволоконні.

Забув ще касети. Ворог складає будинки цілими підʼїздами, — коментує Доброносов.

У відео голова Костянтинівсткого відділу поліції розповідає свою історію. Пан Дмитро народився в Горлівці, вимушено переїхав в Маріуполь, звідки теж вимушено переїхав на Донеччину. Його батька вбили так звані «ополченци». Тому це вже особиста образа на ворога.

Источник: Ракурс


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