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Выносят КАБами подъезды: по Константиновке уже прилетает из всех видов оружия
Выносят КАБами подъезды: по Константиновке уже прилетает из всех видов оружияhttps://racurs.ua/n205770-vynosyat-kabami-podezdy-po-konstantinovke-uje-priletaet-iz-vseh-vidov-orujiya.htmlРакурс
По Костянтинівці у Донецькій області вже прилітає з усіх видів зброї.
Про це йдеться у репортажі журналіста Яна Доброносова з Костянтинівки.
Прилітають ракети, «смерчі», дрони, та fpv на оптоволоконні.
Забув ще касети. Ворог складає будинки цілими підʼїздами, — коментує Доброносов.
У відео голова Костянтинівсткого відділу поліції розповідає свою історію. Пан Дмитро народився в Горлівці, вимушено переїхав в Маріуполь, звідки теж вимушено переїхав на Донеччину. Його батька вбили так звані «ополченци». Тому це вже особиста образа на ворога.