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Виносять КАБами під'їзди: по Костянтинівці вже прилітає з усіх видів зброї

Виносять КАБами під’їзди: по Костянтинівці вже прилітає з усіх видів зброї (ВІДЕО)

22 кві 2025, 17:59
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Одразу скажу що цей репортаж став можливим завдяки Обласній Військовій Адміністраціі та відділу поліції в Костянтинівці.

По місту вже прилітає з усіх видів зброї. Ракети, смерчі, дрони, та fpv на оптоволоконні. Забув ще касети. Ворог складає дома цілими підʼїздами.В моєму відео Голова Костянтинівсткого відділу поліції розповідає свою історію. Пан Дмитро народився в Горлівці, вимушено переїхав в Маріуполь, звідки теж вимушено переїхав на Донеччину. Його батька вбили так звані «ополченци». Тому це вже особиста образа на ворога.

Джерело: Ракурс


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