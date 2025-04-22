Російські нацисти серед білого дня обстріляли дронами Харків і передмістя

https://racurs.ua/ua/n205769-rosiyski-nacysty-sered-bilogo-dnya-obstrilyaly-dronamy-harkiv-i-peredmistya-foto-video.html

Ракурс

22 квітня у Харкові внаслідок масованої атаки дронами постраждали вісім людей: шестеро доставлені до лікарні, двом допомогу надали на місці.

Під ударами опинилися чотири райони Харкова. Інформація щодо наслідків уточнюється, повідомив мер Ігор Терехов.

За попередніми підрахунками по місту було завдано 12 ударів. На місцях деяких прильотів пожежі.

Обстріл «шахедами» стався в період з 12.55 до 13.36. Прилетіло у чотири райони Харкова: Шевченківський; Салтівський, Київський та Новобаварський.