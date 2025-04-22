У Володимирській області рф горить та детонує арсенал армії московитів

https://racurs.ua/ua/n205768-u-volodymyrskiy-oblasti-rf-goryt-ta-detonuie-arsenal-armiyi-moskovytiv-video.html

Ракурс

У Володимирській області росії на 51-му арсеналі ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління) горить та детонує боєкомплект.

В районі арсеналу перекрили дорогу та проводять евакуацію з найближчих населених пунктів. Вже підтверджено евакуацію з н.п. Барсово.

51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління в/ч 11785 має в 45 сховищах і на 30 майданчиках відкритого типу близько 105 тис. тонн ракет, артилерійських снарядів, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), компонентів ЗРК (наприклад, С-300), тактичних ракет (типу 9М79 «Точка-У»).

рф могла застосовувати боєприпаси з цього складу в війні проти України, а саме боєприпаси калібрів 122 мм, 152 мм, а також ракети для РСЗВ «Град», «Смерч».