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У Володимирській області рф горить та детонує арсенал армії московитів

У Володимирській області рф горить та детонує арсенал армії московитів (ВІДЕО)

22 кві 2025, 16:43
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У Володимирській області росії на 51-му арсеналі ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління) горить та детонує боєкомплект.

В районі арсеналу перекрили дорогу та проводять евакуацію з найближчих населених пунктів. Вже підтверджено евакуацію з н.п. Барсово.

51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління в/ч 11785 має в 45 сховищах і на 30 майданчиках відкритого типу близько 105 тис. тонн ракет, артилерійських снарядів, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), компонентів ЗРК (наприклад, С-300), тактичних ракет (типу 9М79 «Точка-У»).

рф могла застосовувати боєприпаси з цього складу в війні проти України, а саме боєприпаси калібрів 122 мм, 152 мм, а також ракети для РСЗВ «Град», «Смерч».

Джерело: Ракурс


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