На Буковині диверсант росіян шпигував за ешелонами ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n205767-na-bukovyni-dyversant-rosiyan-shpyguvav-za-eshelonamy-zsu.html

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Служба безпеки скерувала до суду обвинувальний акт на агента рф, який вчиняв диверсії на об'єктах Укрзалізниці у Вінницькій та Чернівецькій областях. Зараз йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Співробітники СБУ затримали диверсанта у жовтні 2024 року, коли він готувався підірвати залізничну колію і пустити під укіс вантажний потяг на Буковині.

У такий спосіб окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони у південно-західних регіонах України.

Затриманим виявився громадянин однієї з європейських країн, який свого часу отримав фахові знання з вибухотехнічної справи у виші МНС рф.

За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни іноземець за дорученням куратора прибув в Україну, де під виглядом турпоїздок шпигував за військовими ешелонами.

Далі він отримав завдання на виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП), щоб закласти їх під залізничні колії в Чернівецькій та Вінницькій областях.

Для конспірації після приїзду в Україну агент регулярно змінював адреси готелів.

Служба безпеки задокументувала злочини диверсанта і затримала на одній із автодоріг Буковини. Під час обшуку в автомобілі затриманого виявлено СВП та мобільний телефон із доказами роботи на окупантів.

Після цього слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).