Марганец, Полтава, Одесса и Харьков: последствия ночной атаки россиян по территории Украины

https://racurs.ua/n205777-marganec-poltava-odessa-i-harkov-posledstviya-nochnoy-ataki-rossiyan-po-territorii-ukrainy.html

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Семеро людей загинули та ще шестеро отримали поранення внаслідок удару рф дроном-камікадзе по місту Марганець на Дніпропетровщині сьогодні вранці, повідомив попередні дані начальник ОВА Сергій Лисак.

Шестеро людей постраждали через нічну атаку російських нацистів на Полтаву, повідомили в обласній адміністрації. При цьому одна людина отримала тяжкі травми.

У Подільському районі міста зруйнований приватний будинок, також пошкоджені кілька багатоповерхівок та складські приміщення.

У Шевченківському районі пошкоджені дві офісні будівлі та кілька багатоповерхівок.

Також росія знов атакувала Одещину ударними безпілотниками

Як повідомляє голова ОВА Олег Кіпер, на цей раз під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси.

Внаслідок удару спалахнула низка пожеж.

Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

росія вночі влучила по цивільних об'єктах у Харкові, внаслідок чого виникли руйнування та пожежі, повідомили в ДСНС. Попередньо — без поранених. Рятувальники продовжують гасити займання та розбирати завали.

До 40 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя 22 квітня, повідомив керівник ОВА Федоров. Окрім того, відомо про одну загиблу людину.