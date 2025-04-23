Министр Юлия Свириденко. Фото:

https://racurs.ua/n205790-ukraina-gotova-vesti-peregovory-no-ne-sdavatsya-ministr.html

Ракурс

Україна готова до переговорів про закінчення повномасштабної війни, але не до капітуляції.

Українська делегація підтвердила свою позицію щодо врегулювання війни на зустрічі з партнерами у Лондоні. Представники Києва підтвердили принципову позицію — Україна готова вести переговори, але не здаватися. Про це міністр економіки Юлія Свириденко 23 квітня повідомила у Facebook.

За її словами, Україна не погодиться на жодну з угод, яка дозволить країні-агресору змінитися та знову розпочати війну ще з більшими силами. Київ наполягає на повному припиненні бойових дій.

Не буде жодної угоди, яка дасть росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню — на суші, у повітрі та на морі — є необхідним першим кроком. Якщо росія вибере обмежену паузу, Україна відповість тим же, — зазначила Свириденко.

Глава Мінекономіки також наголосила, що українське суспільство не прийме заморожений конфлікт, а також ніколи не визнає окупацію Криму.

Також, як наголосила посадовець, Україна потребуватиме «достатньо сильних» обов’язкових гарантій безпеки, якщо членство в Північноатлантичному альянсі не буде надано.

Нагадаємо, ЗМІ поінформували, що запланована на 23 квітня зустріч у Лондоні між провідними дипломатами Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відкладена і замість багатосторонньої зустрічі відбудуться переговори між високопосадовцями з п’яти країн.

Раніше з’явилася інформація, що державний секретар США Марко Рубіо не братиме участі у зустрічі.