Топ-дипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні

https://racurs.ua/ua/n205781-top-dyplomaty-velykoyi-brytaniyi-ssha-franciyi-nimechchyny-ta-ukrayiny-vidklaly-zustrich.html

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Запланована на середу, 23 квітня, зустріч у Лондоні між провідними дипломатами Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відкладена.

Sky News пише, що офіційних причин перенесення наразі не оголошували.

Проте, як стало відомо, замість багатосторонньої зустрічі відбудуться переговори між високопосадовцями з п’яти країн.

Sky News також інформує, що міністр закордонних справ України перебуватиме в Лондоні та проведе окрему двосторонню зустріч зі своїм британським колегою Девідом Ламмі.

Телеканал зазначає, що зниження рівня дипломатичного представництва відбувається на тлі повідомлень про посилення тиску з боку Дональда Трампа та його команди на Київ і Москву з метою досягнення припинення вогню. Раніше з’явилася інформація, що державний секретар США Марко Рубіо не братиме участі у зустрічі.

Про те, що США представлять у Лондоні мирний план із семи пунктів, написало видання The Telegraph.

План нібито передбачає: