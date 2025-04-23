Російські військові злочинці знищили ключовий об'єкт енергетичної інфраструктури Херсонщини

https://racurs.ua/ua/n205780-armiya-rf-znyschyla-kluchovyy-obiekt-energetychnoyi-infrastruktury-hersonschyny.html

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Російські військові злочинці знищили ключовий об'єкт енергетичної інфраструктури Херсонщини.

Про це уранці 23 квітня написав голова ОВА.

Удари тривали понад добу. Ворог атакував об'єкт, який забезпечує місто Херсон електроенергією, використовуючи артилерію та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Атаки дронів тривають і досі.

Українські військові всю ніч відбивали ворожі удари, проте на ранок російським військам вдалося знищити енергетичний об'єкт, — написав на своїй сторінці у телеграм голова ОВА Олександр Прокудін.

Місцева влада закликає мешканців максимально ощадно використовувати електроенергію.

Найближчим часом можливі вимушені відключення електропостачання.